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30 июля, 23:05

Появилось решение мини-игры с ключами из Hamster Kombat на 31 июля

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Найдено решение головоломки с ключами из Hamster Kombat на 30-31 июля:


Принцип мини-игры в Hamster Kombat

Игрок управляет ключом, который должен совершить путешествие из одного конца экрана в другой. Ему мешают разноцветные блоки, изображающие «свечи» рыночных котировок — их необходимо двигать вверх-вниз и влево-вправо, чтобы освободить ключу дорогу. На попытку дается минута, а в случае неудачи попробовать снова можно будет через пять минут.

Как получить ключ в Hamster Kombat

Ранее единственным способом было прохождение мини-игры. Сейчас дополнительные ключи можно получить за активность в режиме Playground, но для этого придется устанавливать на телефон сторонние приложения.

Зачем нужны ключи в Hamster Kombat

Это тайна, которую разработчики не спешат раскрывать. Вероятно, ключи будут давать доступ к скинам для хомяка, редким картам и другим цифровым благам.

Где найти решение мини-игры в Hamster Kombat

Свежие решения мини-игры появляются на нашем сайте каждый день, вскоре после 23:00 по московскому времени.

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Декодирован секретный шифр для Hamster Kombat на 30-31 июля

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