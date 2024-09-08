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Вышла мини-игра с ключом в Hamster Kombat на 9 сентября

Евгения Воскресенская
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Мини-игра с ключом в Hamster Kombat получила новое прохождение 9 сентября.

Как устроена мини-игра в «Хомяке»

Ваша цель — помочь ключу продвинуться к выходу справа, обозначенному стрелкой. Для этого придется убрать препятствия — свечи «марубозу», расположенные горизонтально и вертикально на игровом поле. За 2 или 3 хода сделать это не получится — часто требуется больше 10 перемещений.

Все это нужно успеть за 1 минуту! Ну или терпеливо дожидаться, когда игра откроется снова спустя 5 минут.

Как получить ключ из мини-игры в Hamster Kombat

За успешное прохождение дают ключ из игры. Он является ценным активом, который пригодится во время аирдропа 26 сентября.

Если вы не готовы тратить свое время на поиск решения головоломки, то лучше заранее поискать готовую видеоинструкцию. Открыв ее, вы сможете повторить перемещения шаг за шагом и точно не упустите драгоценный приз.

Хомяк. Открылись комбо карты в Hamster Kombat на 8-9 сентября
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