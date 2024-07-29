Найдено решение мини-игры из Hamster Kombat на 29-30 июля

Разгадана головоломка с ключами из Hamster Kombat на 29-30 июля:

Принцип мини-игры в Hamster Kombat

Задача игрока — провести ключ из одного конца экрана в другой. Это мешают делать разноцветные блоки, изображающие колебания рыночных котировок. Придется двигать эти блоки вверх-вниз и вправо-влево. На решение головоломки дается 60 секунд — повторная попытка возможна только через 5 минут.

Как получить ключ в Hamster Kombat

Совсем недавно в «Хомяке» появился раздел Playground, где можно зарабатывать до четырех ключей в день, играя в сторонние приложения. Но тем, кто уже забрал эти ключи или не хочет устанавливать игры, остается ежедневная мини-игра — за ее прохождение игрок получает один ключ.

Зачем нужны ключи в Hamster Kombat

Точной информации нет. Но многие полагают, что с помощью ключей можно будет открывать «кейсы» с наградами.