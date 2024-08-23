Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 23:06

Игроки решили головоломку с ключом в Hamster Kombat 23-24 августа

Евгения Воскресенская
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Появилось прохождение мини-игры с ключом в «Хомяке» на 23.08 — 24.08.

Головоломка с ключом полностью оправдывает свое название — для ее решения потребуется сообразительность, а наградой за это станет ключ. Некоторые предпочитают использовать видео с решением — это помогает сэкономить время.

Как устроена мини-игра

Многие из нас хоть раз играли в пятнашки — это набор костяшек с числами, помещенных в квадратную коробку. Цель игры — переместить костяшки так, чтобы цифры расположились в определенном порядке.

В Hamster Kombat двигать нужно не костяшки, а японские свечи. Цель игрока — провести ключ к выходу со стрелкой. Победитель получает этот ключ.

С чего начать прохождение мини-игры с ключом

Приложение открывается через мессенджер Telegram. После короткой рекламы должно появиться главное меню — там вы увидите поле «Мини-игра».

Лучше не полагаться на память, а открыть перед собой видео с решением. Долго думать не дадут — ваше прохождение будет ограничено 1 минутой, а повторить попытку получится только спустя 5 минут.

Игроки записывают ролики с решением головоломки и быстро выкладывают их в Сеть около 23:00 по мск.

Что дают ключи в «Хомяке»

Сейчас известно, что количество ключей будет влиять на распределение токенов во время аирдропа. Чем больше ключей окажется в вашей коллекции, тем больше шансов на получение реальной прибыли.

Хомяк. Изменился секретный шифр азбуки Морзе в Hamster Kombat на 23-24 августа

0
Читайте также
Чемпионат Германии по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Больной онкологией Эрикссон обратился с последним словом к фанатам
Пенсионерка в Москве лишилась более 30,4 млн рублей после звонка мошенников
Детектив с новым тренером, обиженные бывшие. Что происходит с «Ак Барсом» в межсезонье
Суд лишил актера Бориса Репетура водительских прав за нарушение ПДД
Политолог объяснил цели визита премьера Индии Моди на Украину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Изменился секретный шифр азбуки Морзе в Hamster Kombat на 23-24 августа
Новости
RSS RSS
Все новости