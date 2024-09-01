Опубликован гайд для мини-игры из Hamster Kombat на 1-2 сентября

Появилось прохождение мини-игры из Hamster Kombat на 1-2 сентября.

Принцип мини-игры в Hamster Kombat

На экране есть три типа объектов — ключ, красные блоки и зеленые блоки. Ключ надо провести из левого конца экрана в правый, а для этого придется переместить блоки так, чтобы ключу ничего не мешало. На одну попытку отводится минута, попробовать еще раз можно через пять минут, а обновляется игра каждый день.

Что дают ключи в Hamster Kombat

Количество собранных игроком ключей повлияет на количество токенов, которые он получит в ходе эйрдропа — об этом уже было объявлено разработчиками. Кроме того, у ключей есть и прямое предназначение — «открывать двери». Вероятно, под этим авторы «Хомяка» подразумевают еще неанонсированные награды.