Названы три новые комбо-карты для Hamster Kombat на 25-26 июня

Названы свежие комбо-карты для Hamster Kombat на 25-26 июня. Вот они:

Комбо-карты для Hamster Kombat на 25-26 июня.

Licence Asia — раздел Legal.

Consensus Piranha Pass — раздел Specials.

Licence Turkey — раздел Legal.

Для чего нужны комбо-карты в Hamster Kombat

Чтобы любители «хомяка» могли получить 5 миллионов монет — отказываться от такого количества внутриигровой валюты смысла нет. Новые комбинации появляются каждый день в 15:00 по мск, узнать их можно на нашем сайте.

Как ввести комбо-карты в Hamster Kombat?

Достаточно нажать кнопку «Комбо» в главном меню или просто перейти в раздел Mine, обозначен картинкой с киркой. После этого понадобится найти нужные карты в одном из разделов. Всего их четыре — Specials, Markets, PR&Team и Legal. Комбо-карты оттуда нужно купить или повысить их уровень — и тогда на ваш счет придут 5 миллионов. Кроме того, это повысит и пассивный заработок.