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Сегодня, 15:02

В Hamster Kombat обновили комбокарты на 1 и 2 июля 2024 года

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Hamster Kombat.

Игроки обнародовали новые комбокарты для Hamster Kombat — они помогут собрать халявные пять миллионов с 1 по 2 июля. Выглядит набор так:

Комбо-карты для Hamster Kombat на 1-2 июля.

YouTube Gold Button — искать в разделе Specials.
Hamster YouTube Channel искать в разделе Specials.
Sports integration искать в разделе Specials.

Комбо-карты — это временная комбинация, приобретение или прокачка которой принесет пользователю 5 миллионов монет. Новые комбокарты появляются каждый день в 15.00 по московскому времени, увидеть их можно на нашем сайте.

Как использовать комбо-карты в Hamster Kombat

Вам необходимо выбрать пункт «Комбо» в главном меню или перейти в раздел Mine. После этого зайдите в нужный раздел (Legals, Specials, Markets, PR&Team) и купите / прокачайте одну из карт, которая входит в комбо.

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