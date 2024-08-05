Готово решение головоломки с ключом в Hamster Kombat на 5-6 августа

На видео показано прохождение мини-игры из «Хомяка» на 05.08 — 06.08:



Каковы правила мини-игры в Hamster Kombat

Необходимо быстро (в течение 1 минуты) переместить золотой ключ по игровому полю в правую сторону экрана. Ваш путь будут преграждать предметы, напоминающие рыночные свечи. Горизонтальные свечи можно двигать влево-вправо, а вертикальные — вверх-вниз, чтобы освободилось пространство для ключа. Новые попытки получится делать только через каждые 5 минут — однако с готовой видео-инструкцией вы точно не запутаетесь.

Как использовать ключи в Hamster Kombat

Нельзя однозначно ответить на этот вопрос, ведь точной информации о функции таинственных ключей пока что нет. Пользователи строят разнообразные теории на этот счет. Еще больше монет, секретная комната и лут-боксы с различными полезностями — вот некоторые из озвученных ранее предположений.