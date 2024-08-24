Разгадана мини-игра с ключом из Hamster Kombat на 24-25 августа

Появилась разгадка для ежедневной мини-игры в Hamster Kombat на 24-25 августа.

Зачем нужна мини-игра в Hamster Kombat

Успешное прохождение мини-игры принесет ровно один ключ. Чем больше ключей — тем выше шансы на получение токенов при эйрдропе. Кроме того, в будущем ключи можно будет использовать и для получения каких-то наград.

Принцип мини-игры в Hamster Kombat

Цель игрока — переместить ключ из одного конца экрана в другой. Для этого потребуется передвигать красные и зеленые блоки («японские свечи» с рыночных диаграмм) так, чтобы освободить дорогу для ключа. Проще всего это сделать при помощи готового решения — если, конечно, не хотите поупражняться.

На решение головоломки выдается минута, а в случае неудачи новую попытку можно будет предпринять через пять минут. Сама мини-игра обновляется в 23:00.