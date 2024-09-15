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15 сентября, 23:11

Появилось прохождение мини-игры с ключом Hamster Kombat 15-16 сентября

Евгения Воскресенская
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Головоломка из Hamster Kombat на 16 сентября уже решена.

Принцип мини-игры в «Хомяке»

Головоломка состоит из нескольких элементов: игровое поле в клеточку, рыночные свечи красного и зеленого цвета и ключ — последний является наградой за верное решение.

Суть игры такова: нужно перенести ключ к выходу с поля — туда, где находится указатель в виде стрелки. Решение состоит из нескольких ходов, и свечи передвигаются в определенной последовательности, чтобы открылся путь для ключа.

Как получить ключ из мини-игры в Hamster Kombat

Можно погуглить готовое прохождение — так забрать награду проще и быстрее. Головоломка меняется каждый день в 23:00 по Москве. Если будете искать готовое решение, достаточно подождать буквально несколько минут — другие игроки выкладывают его довольно оперативно.

Зайти в игру можно через раздел Minigames. Вы увидите картинку с хомяком в зеленом костюме и название Puzzle game — ориентироваться стоит по ним. Как только игра запустится, в вашем распоряжении будет одна минута. Оставшееся время высвечивается на экране прямо над игровым полем.

Хомяк. Объявили комбо на 5 миллионов в Hamster Kombat 15-16 сентября
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