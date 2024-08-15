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Сегодня, 23:03

Разгадка мини-игры с ключом из Hamster Kombat на 15-16 августа уже доступна

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Появилась разгадка головоломки с ключами из Hamster Kombat на 15-16 августа.

Конечно, сейчас проще всего зарабатывать ключи в играх из раздела Playground. Но и награда за головоломку лишней не станет — в конце концов, количество ключей будет учитываться в эйрдропе.

Для прохождения мини-игры сдвигайте красные и зеленые «свечи» так, как показано в решении. Главная задача — освободить путь для ключа, который следует переместить с одной стороны экрана на другую.

На одну попытку дается минута. Количество попыток не ограничено, но если ошиблись, то предпринять новую получится только через пять минут. Сама мини-игра обновляется каждые сутки в 23:00 по мск.

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Расшифрован секретный код для Hamster Kombat на 15-16 августа
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