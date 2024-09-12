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12 сентября, 23:12

Обновилась мини-игра с ключом из Hamster Kombat на 13 сентября

Евгения Воскресенская
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Головоломка с ключом из Hamster Kombat на 13 сентября получила новое решение.

Принцип мини-игры в «Хомяке»

Головоломка состоит из игрового поля, ключа и рыночный свечей — каждый день расположение последних меняется. Чтобы заработать ключ, нужно провести его к правой стороне поля. Сверху вы увидите таймер — он отсчитывает время, оставшееся на прохождение. На решение отводится не более одной минуты.

Как получить ключ из мини-игры в Hamster Kombat

Многие пользователи полагаются на готовое решение — благо, оно выкладывается в Сеть буквально через несколько минут после выхода мини-игры, то есть около 23:00 по мск. Это может быть запись экрана или серия скриншотов.

Ключ будет играть решающую роль во время распределения токенов, поэтому лучше не пропускать оставшиеся до аирдропа дни. Доступ к игре открывается в разделе Playground — она носит название Puzzle game.

Хомяк. Разгаданы 3 комбо-карты из Hamster Kombat на 12-13 сентября
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