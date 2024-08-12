Появилось решение для мини-игры из «Хомяка» на 12-13 августа

Найдена разгадка головоломки с ключом из Hamster Kombat на 12-13 августа.

После прохождения мини-игры пользователь получит один ключ — в будущем их количество будет влиять на эйрдроп и получение других внутриигровых наград.

Принцип игры прост — нажмите кнопку «Мини-игра» и передвигайте красные и зеленые блоки так, чтобы ключ можно было перетащить из левого края в правый.

На одну игру отводится минута, а следующую попытку можно предпринять через пять минут. Опубликованное решение будет действовать ровно сутки — головоломка обновляется каждый день в 23:00 по московскому времени.