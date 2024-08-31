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Сегодня, 23:08

Обновилась головоломка с ключом в Hamster Kombat на 1 сентября

Евгения Воскресенская
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Видео с готовым прохождением мини-игры Hamster Kombat на 31 августа — 1 сентября уже распространили.

Как устроена мини-игра в «Хомяке»

Чем-то мини-игра напоминает классические пятнашки: нужно перемещать предметы на игровом поле, чтобы достичь определенной цели. Сделать это не так просто — игра проверяет вашу сообразительность.

На этом сходство, пожалуй, заканчивается. В «Хомяке» есть ключ, который вам предстоит «освободить», и свечи «марубозу», которые нужно передвигать по полю вверх-вниз или влево-вправо. Игра закончится, как только ключ окажется у выхода со стрелкой — ну или когда истечет отведенное игроку время. Повторить попытку сразу же не выйдет — придется вернуться спустя 5 минут.

Количество ключей точно повлияет на распределение токенов во время аирдропа. Состоится он совсем скоро — 26 сентября. Вообще, стоит почаще заглядывать в раздел Games. Сейчас там доступно целых 9 игр — это значит, что можно забирать до 36 ключей ежедневно!

Как получить ключ из мини-игры в Hamster Kombat

Если вы не уверены в своих силах, советуем посмотреть на прохождение других игроков. Разработчикам все равно, решаете ли вы головоломку самостоятельно или прибегаете к чужой помощи через видео-решения.

В 23:00 по московскому времени игра обновляется в приложении, а готовые решения появляются спустя несколько минут. Иногда игроки выкладывают устаревшие прохождения — об актуальности видео придется позаботиться заранее.

Теперь остается только запустить игру. Сделать это можно в главном меню приложения: кнопка Minigames в правом верхнем углу — Puzzle games — «Играть». Как только головоломка запустится, на счету будет каждая секунда. Даже готовое прохождение может оказаться длинным, поэтому стоит поторопиться.

Хомяк. Выпущено свежее комбо для Hamster Kombat на 31 августа — 1 сентября
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