Удалось разгадать мини-игру из Hamster Kombat на 9-10 ноября

Найдено видео с решением головоломки из Hamster Kombat на 9-10 ноября.

Что такое головоломка с алмазом в Hamster Kombat

Каждый день в Hamster Kombat можно получать алмаз, проходя уже привычную старым игрокам мини-игру с ключом. Обновляется она каждый день в 23:00 по московскому времени, а количество попыток не ограничено.

Как пройти головоломку с алмазом в Hamster Kombat

Зайдите в раздел Playground, выберите там пункт Minigames, а затем — Puzzle game. Игра запустится, и ровно за минуту вам придется сдвинуть красные и зеленые блоки так, чтобы ключ удалось перетащить в правую сторону экрана. Если не получится — попробовать еще раз можно будет через пять минут.