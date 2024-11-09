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9 ноября, 23:13

Удалось разгадать мини-игру из Hamster Kombat на 9-10 ноября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Найдено видео с решением головоломки из Hamster Kombat на 9-10 ноября.

Что такое головоломка с алмазом в Hamster Kombat

Каждый день в Hamster Kombat можно получать алмаз, проходя уже привычную старым игрокам мини-игру с ключом. Обновляется она каждый день в 23:00 по московскому времени, а количество попыток не ограничено.

Как пройти головоломку с алмазом в Hamster Kombat

Зайдите в раздел Playground, выберите там пункт Minigames, а затем — Puzzle game. Игра запустится, и ровно за минуту вам придется сдвинуть красные и зеленые блоки так, чтобы ключ удалось перетащить в правую сторону экрана. Если не получится — попробовать еще раз можно будет через пять минут.

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