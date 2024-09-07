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7 сентября, 23:06

Обнаружилось прохождение мини-игры с ключом в Hamster Kombat на 8 сентября

Евгения Воскресенская
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Игроки показали, как решить головоломку с ключом на 8 сентября.

Зачем нужны ключи в «Хомяке»

У вас еще есть время, чтобы собрать внушительную коллекцию ключей, которые повлияют на распределение токенов во время аирдропа. Один из способов это сделать — мини-игра, которая вносит в приложение приятное разнообразие.

Благодаря ей в «Хомяке» можно не только бездумно тапать, но и шевелить извилинами хоть каждый день — свежие версии головоломки, появляющиеся в 23:00 по мск, не повторяются.

Перед листингом 26 сентября разработчики буквально осыпают игроков ключами — теперь их дают за ежедневный вход в приложение. Заработать ключики можно и с помощью игр, которые расположены в разделе Playground, вкладка Games. Головоломка находится в соседней вкладке под названием Minigames.

Как устроена мини-игра в «Хомяке»

После запуска мини-игры на экране высветится квадратное поле. На нем появится желтый ключ, а также несколько красных и зеленых предметов, преграждающих его путь к выходу. Эти предметы — рыночные свечи, которые вы могли видеть на графиках, изображающих изменения биржевых котировок акций.

У вас не так много пространства для маневра — свечи плотно прилегают. Нужно быстро понять, в какой последовательность их передвигать. Вы ограничены 1 минутой, а пробовать повторно можно будет через 5 минут.

Как получить ключ из мини-игры в Hamster Kombat

Многие жалуются, что головоломка сложная, а времени дается мало. На помощь приходят готовые видеоинструкции, которыми делятся другие пользователи Hamster Kombat. На них запечатлено пошаговое решение головоломки — и появляются они, кстати, почти сразу же после выхода самой игры.

Хомяк. Обновились комбо карты в Hamster Kombat на 7-8 сентября
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