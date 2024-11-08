Найдено решение для головоломки с алмазом из Hamster Kombat на 8-9 ноября

Обнаружено прохождение мини-игры с алмазом из Hamster Kombat на 8-9 ноября.

Что такое мини-игра с алмазом из Hamster Kombat

Раздвиньте красные и зеленые блоки, потратив на это не более минуты, проведите через экран ключ — и получите алмаз, которые пригодятся в новом сезоне игры. Если не получится — не беда, можно будет попробовать снова всего через пять минут.

Как пройти мини-игру с алмазом в Hamster Kombat

Зайдите в приложение, перейдите в разделы Playgrounds и Mini-games, выберите Puzzle game и пройдите игру. Для этого понадобится сдвигать «токийские свечи» вправо-влево и вверх-вниз. Игра обновляется каждый день в 23:00 по Москве.