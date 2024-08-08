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8 августа, 23:05

Обнаружена разгадка мини-игры из Hamster Kombat на 8-9 августа

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Найдено решение для головоломки с ключом в Hamster Kombat на 8-9 августа.

Правила мини-игры просты — нужно передвигать красные и зеленые «рыночные свечи», чтобы освободить дорогу для ключа, которому нужно оказаться в правом углу экрана. На одну попытку отведена минута, а предпринять новую получится через пять минут. За удачное прохождение игрок получает ключ.

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Разработчики игры объявили о том, что ключи также будут использоваться в ходе эйрдропа, поэтому не стоит пренебрегать их сбором. Кроме того, они намекнули, что ключи понадобятся, чтобы открывать двери. Поэтому нетрудно предположить, что обладателей больших запасов ключей получат и другие награды.

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Декодирован секретный шифр для Hamster Kombat на 8-9 августа
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