Найдено решение головоломки из Hamster Kombat на 28-29 июля

Разгадана ежедневная головоломка с ключами в Hamster Kombat на 28-29 июля:

Принцип мини-игры в Hamster Kombat

Зеленые и красные блоки, изображающие «свечи» рыночных котировок, преграждают путь ключа. Их нужно двигать вверх-вниз и вправо-влево, чтобы освободить ключу дорогу. На это дается всего полминуты: если не успеть, то попробовать еще раз можно будет только спустя 90 минут.

Как получить ключ в Hamster Kombat

Больше всего ключей можно получить в стороннем приложении по кнопке Playground — до четырех в день.

Зачем нужны ключи в Hamster Kombat

Нетрудно догадаться, что ключ открывает сундук. Скорее всего в Hamster Kombat появится аналог «кейсов» из Counter-Strike 2, где будут находиться самые разные награды — от скинов для хомяка и редких карт до внутриигровой валюты. Впрочем, официальной информации насчет ключей еще не было.