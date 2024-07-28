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28 июля, 23:05

Найдено решение головоломки из Hamster Kombat на 28-29 июля

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Разгадана ежедневная головоломка с ключами в Hamster Kombat на 28-29 июля:

Принцип мини-игры в Hamster Kombat

Зеленые и красные блоки, изображающие «свечи» рыночных котировок, преграждают путь ключа. Их нужно двигать вверх-вниз и вправо-влево, чтобы освободить ключу дорогу. На это дается всего полминуты: если не успеть, то попробовать еще раз можно будет только спустя 90 минут.

Как получить ключ в Hamster Kombat

Больше всего ключей можно получить в стороннем приложении по кнопке Playground — до четырех в день.

Хомяк. В Hamster Kombat теперь можно получать до 5 ключей за день

Зачем нужны ключи в Hamster Kombat

Нетрудно догадаться, что ключ открывает сундук. Скорее всего в Hamster Kombat появится аналог «кейсов» из Counter-Strike 2, где будут находиться самые разные награды — от скинов для хомяка и редких карт до внутриигровой валюты. Впрочем, официальной информации насчет ключей еще не было.

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Секретный шифр для Hamster Kombat на 28-29 июля раскрыт за секунды

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