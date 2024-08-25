Мини-игра с ключом из Hamster Kombat на 25-26 августа получила решение

Появилось готовое решения для головоломки из Hamster Kombat на 25-26 августа.

Принцип мини-игры из Hamster Kombat

Пройти игру просто — достаточно двигать красные и зеленые «свечи» в правильном порядке, чтобы освободить проход для ключа и передвинуть его из левой части экрана в правую. На одну попытку дается ровно минута, интервал между попытками — пять минут, а обновляется игра каждые сутки.

Зачем нужны ключи в Hamster Kombat

За прохождение мини-игры пользователь получает один ключ. Количество ключей будет учитываться при распределении токенов в ходе эйрдропа. Также ими, вероятно, получится воспользоваться для разблокировки карт и других наград.