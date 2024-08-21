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21 августа, 23:05

Опубликовано видео с решением мини-игры из Хомяка на 21-22 августа

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Хомяк.

Появилось решение мини-игры для Hamster Kombat на 21-22 августа.

За прохождение мини-игры пользователь получает ключ.

Шаг 1:

Нажмите кнопку «мини-игра» в главном меню приложения, а затем — кнопку «Играть». С этого момента у вас будет ровно минута. Не успеете — ничего страшного, повторить попытку будет можно всего через 5 минут.

Шаг 2:

Передвигайте красные и зеленые «рыночные свечи» так, чтобы это позволяло двигать ключ вправо — то есть, к краю экрана.

Шаг 3:

Когда путь станет свободным — «протащите» ключ и получите свой собственный.

Полученные в Hamster Kombat ключи будут учитываться при эйрдропе (распределении токенов между пользователями) и помогут получить другие, пока неизвестные награды. Мини-игра обновляется в 22:00 по мск.

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