Решена мини-игра из Hamster Kombat на 14-15 сентября

Обнаружено решение головоломки с ключом из Hamster Kombat на 14-15 сентября

Принцип мини-игры из Hamster Kombat

Проведите ключ к правому краю экрана за минуту. В этом помешают красные и зеленые «японские свечи» — их нужно сдвигать, освобождая дорогу для ключа. Если не успеете за минуту — ничего страшного, попробовать снова получится всего через пять минут. Обновляется мини-игра раз в сутки, в 23:00 по Москве.

Зачем нужны ключи в Hamster Kombat

В награду за решенную головоломку игрок получает ключ. Количество накопленных ключей повлияет на количество токенов, которые будут распределять уже 26 сентября. Кроме того, разработчики не раз намекали, что в будущем ключи понадобятся для чего-то еще — например, для получения внутриигровых наград.