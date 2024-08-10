Головоломка в «Хомяке» на 10-11 августа получила решение

Пройти мини-игру в Hamster Kombat 10-11 августа поможет видео:

В «Хомяке» теперь можно собирать 17 ключей ежедневно. Один из способов отхватить 1 золотой ключик — это мини-игра на сообразительность. Чтобы пройти ее, придется приложить некоторые усилия.

Найдите способ освободить клеточки от свечей и переместить ключ к указателю справа. Время не терпит: на все дается 1 минута. Если не справились, приложение отсчитает пятиминутный перерыв, после чего можно попытать удачу снова.

Ключи — это не просто способ приятно разнообразить игровой процесс. Прежде всего это инструмент, который может пригодиться в рамках эйрдропа, так что потраченное на них время точно окупится в будущем.