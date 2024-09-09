Появились новые комбо карты для Hamster Kombat на 9-10 сентября

Названы все комбо-карты для Hamster Kombat на 9-10 сентября.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 9-10 сентября.

Influencers — раздел PR and Team

VC Labs — раздел PR and Team

Gym hamster — раздел Specials

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Каждый день в 15:00 по московскому времени разработчики включают в комбо три игровых карточки. Это значит, что если собрать все три карты, то игра выдаст награду в размере пяти миллионов монет — не считая пассивного повышения дохода от купленных или прокачанных карт.

Как собрать комбо-карты в Hamster Kombat

Зайдите в магазин с карточками, нажав «Комбо» или Mine в главном меню. Затем разыщите нужные названия в одной из категорий: всего их 5 — Markets, Legal, Specials, PR and Team и Web3. Каждую из карт дня нужно купить или повысить ее уровень, если она уже присутствует в коллекции.