Названы комбо карты для Hamster Kombat на 5-6 сентября

Появились комбо-карты для Hamster Kombat на 5-6 сентября.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 5-6 сентября.

Partnership program — раздел PR and Team

Margin trading x100 — раздел Markets

Data Center Tokyo — раздел PR and Team

Зачем нужны комбо-карты в Hamster Kombat

Разумеется, чтобы повысить пассивный доход перед листингом и эйрдропом, до которых остался всего 21 день. Собранные комбо-карты принесут 5 миллионов монет, которые можно использовать для покупки других карточек.

Поэтому при наличии возможности лучше не пропускать комбо дня — оно обновляется каждый день в 15:00 по Москве.

Как активировать комбо-карты в Hamster Kombat

Зайдите в раздел с карточками, нажав Mine или «Комбо» в главном меню. После этого разыщите карточки из комбо дня в одной из категорий (Legal, Markets, PR&Team, Specials, Web 3) и купите их, или прокачайте, если они у вас уже есть. Когда будут собраны все три карты — вы получите пять миллионов.