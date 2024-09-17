Собраны комбо карты для Hamster Kombat на 17-18 сентября

Раскрыт набор комбо-карт для Hamster Kombat на 17-18 сентября.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 17-18 сентября.

HamsterBook — раздел PR and Team.

Meme coins — раздел Markets.

BisDev team — раздел PR and Team.

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

В 15:00 по московскому времени три карточки из Hamster Kombat становятся частью ежедневного комбо. Это значит, что если собрать или повысить уровень всех трех, то игрок получит сразу пять миллионов монет.

Как собрать комбо дня в Hamster Kombat

Нажмите «Комбо» или Mine (пиктограмма кирки) прямо в главном меню приложения. Перед вами откроется магазин, карточки в котором располагаются в разных категориях. Разыщите комбо-карты в нужных категориях и купите их, или прокачайте, если они уже у вас есть. Как только будет собрана последняя карта — вы получите пять миллионов внутриигровых монет.