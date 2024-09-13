Появились комбо карты для Hamster Kombat на 13-14 сентября

Названы карты, входящие в комбо дня Hamster Kombat на 13-14 сентября.

Комбо карты в Hamster Kombat на 13-14 сентября.

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Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Каждый день в 15:00 по Москве обновляются три карты, которые принесут игроку 5 миллионов монет, если собрать их все. Конечно, на это придется потратить внутреннюю валюту — особенно если речь идет о высокоуровневых игроках. Впрочем, полученный таким образом пассивный доход все равно не будет лишним.

Как собрать комбо дня в Hamster Kombat

Найдите комбо-карты в магазине и купите все три — или повысьте их уровень. Для этого нажмите кнопку «Комбо» или Mine, после чего проверьте нужные разделы. Всего их пять — Web3, Specials, PR and Team, Legal и Markets.