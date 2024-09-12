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Сегодня, 15:12

Разгаданы 3 комбо-карты из Hamster Kombat на 12-13 сентября

Евгения Воскресенская
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Раскрыта секретная комбинация для Hamster Kombat на 12-13 сентября.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 12-13 сентября.

Top 10 cmc pairs — раздел Markets
YouTube Gold Button — раздел Specials
Villa for the DEV team — раздел Specials

Зачем нужны комбо-карты в Hamster Kombat

В «Хомяке» нужно постоянно прокачивать свой аккаунт — чем выгоднее он будет выделяться на фоне других, тем больше прибыли можно будет получить после листинга. Пассивная прибыль — один из показателей уровня вашего аккаунта, а увеличить ее поможет ежедневное комбо. Оно представляет собой комбинацию из 3 карт, которые меняются каждый день в 15:00 по московскому времени.

После активации комбо вам на счет упадут 5 000 000 монет — приятный бонус, с помощью которого вы сможете еще быстрее раскрутить свой аккаунт.

Как активировать комбо в Hamster Kombat

Сначала требуется узнать, какое комбо актуально на текущий момент. Желательно посмотреть названия не только карт, но и разделов, к которым они относятся. Всего их пять: PR and Team, Markets, Legal, Web3 и Specials.

Следующий шаг — зайти в приложение и выбрать вкладку «Майнинг». Вам откроются разделы с картами. Иногда требуется только купить карточки или повысить их уровень — такие комбинации собирать легче. В другие дни необходимо скинуть ссылку на приложение своим знакомым или прокачать карточки, которые не относятся к актуальной комбинации.

Хомяк. Головоломку с ключом из Hamster Kombat на 12 сентября решили

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