Известно новое комбо для Hamster Kombat на 8-9 августа
Раскрыта комбинация карт для Hamster Kombat на 8-9 августа.
Комбо-карточки Hamster Kombat на 8-9 августа.
X Network 10 Million — раздел Specials
Gym Hamster — раздел Specials
Influencers — раздел PR and Team
Правильно собранная комбинация приносит игроку 5 миллионов монет. Чтобы получить их, зайдите в раздел с картами, нажав кнопку Mine (обозначена картинкой с киркой) или «Комбо» в главном меню приложения.
Вам станут доступны несколько категорий, в которых и предстоит разыскать нужные карты, которые следует купить или повысить их уровень.
Комбо-карты — один из важных способов фарма внутренней валюты в «Хомяке», поэтому активным игрокам нет смысла его игнорировать.
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