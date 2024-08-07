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Сегодня, 15:05

Раскрыто ежедневное комбо в Hamster Kombat на 7-8 августа

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Появились комбо-карты для Hamster Kombat («Хомяка») на 7-8 августа.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 7-8 августа.

Partnership program — раздел PR and Team
YouTube Gold Button — раздел Specials
Healthy nutrition hamster — раздел Specials

Как прокачать все три карты из комбо 7-8 августа

Для открытия карточки Partnership program необходимо прокачать Influensers (раздел PR and Team) до 7 уровня и карточку X (раздел PR and Team) до уровня 5.

Карточка Youtube Gold Button прокачивается без каких-либо условий и ограничений, как и карточка Healthy nutrition hamster.

Как собрать комбо в Hamster Kombat

Чтобы получить ежедневную награду за комбо (5 миллионов монет) все три карты нужно купить или прокачать. Для этого зайдите в раздел Mine (картинка с киркой) или нажмите на кнопку «Комбо» прямо в главном меню приложения, после чего разыщите нужные карты в одной из категорий.

Шифр. Названо засекреченное слово для «Хамстер Комбат» 6-7 августа

Конечно, слишком много внутренней валюты так заработать не выйдет. Но и лишними пять миллионов монет и повышение пассивного дохода от карточек не станут. Не пропускайте новые комбо-карты — они обновляются каждый день в 15:00 по Москве и появляются на нашем сайте.

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