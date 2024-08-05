Раскрываем комбо-карты для Hamster Kombat на 5-6 августа

Раскрыты 3 новые комбо-карты для «Хомяка» на 5-6 августа.

Premarket launch — Specials

Top 10 cmc pairs — Markets

TON+Hamster Kombat = Success — Specials

Комбо-карты для «Хомяка» — что это такое

В состав комбо входят 3 карты, раскиданные по 5 разделам: Specials, PR&Team, Markets, Web3 и Legal. Если соберете ежедневную комбинацию, то 5 миллионов монет станут вашими — с их помощью можно повысить уровень аккаунта. Также карточки помогут вам прокачать пассивный заработок.

Как собрать комбо в «Хомяке» на 5-6 августа

Загляните в раздел Mine: там вы найдете карты в соответствии с их категориями. У вас нет каких-то карточек из комбо? Придется их приобрести. Если карточки все же нашлись, их необходимо прокачать.