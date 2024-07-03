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Названы три комбо-карты для «Хомяка» (Hamster Kombat) на 3-4 июля

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Стала известна комбинация карт для «Хомяка» (Hamster Kombat) на 3-4 июля — она зачислит на аккаунт 5 миллионов внутриигровых монет:

Комбо-карточки Hamster Kombat на 3-4 июля.

SEC transparancy — раздел Legal.
GameFi tokens — раздел Markets.
Web3 Game Con — раздел Specials.

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Набор из трех карт, которые не только повысят пассивный доход игрока, но и разблокируют ежедневную награду в пять миллионов единиц виртуальной валюты. Новые комбо-карты появляются каждый день в 15.00 мск, посмотреть их можно на нашем сайте или в Telegram-каналах, посвященных Hamster Kombat.

Как использовать комбо-карты в Hamster Kombat

Достаточно выбрать пункт «Комбо» в главном меню или перейти в обозначенный киркой раздел Mine. После этого понадобится найти нужную карту в одной из категорий (Specials, Markets, PR&Team, Legal) и купить / прокачать ее.

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