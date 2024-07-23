Вышли три новых комбо-карточки для Hamster Kombat на 23-24 июля

Названы новые комбо-карты для Hamster Kombat на 23-24 июля.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 23-24 июля.

Hamster YouTube Channel — раздел Specials

Bitcoin Pizza Day — раздел Specials

Minigame — раздел PR and Team

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Каждый день в 15:00 мск обновляются три игровые карты. Вместе они не просто повышают пассивный доход игрока, но и приносят сразу 5 миллионов монет. Следить за комбо-картами для «Хомяка» можно на нашем сайте.

Как использовать комбо-карты в Hamster Kombat

Чтобы комбо сработало, карты нужно купить или повысить их уровень, если они у вас уже есть. Для этого нажмите кнопку «Комбо» или перейдите в раздел Mine (обозначен картинкой с киркой). После этого понадобится отыскать нужные карточки в соответствующей категории.