Объявлены комбо карты в Hamster Kombat на 22 и 23 июня
Авторы Telegram-игры Hamster Kombat объявили три комбо карты на 22-23 июня, которые игроки рассекретили за считанные минуты.
Карты обновляются каждый день, в 15:00 по мск. За правильное введение комбинации из трех карт на аккаунт зачисляют по 5 миллионов монет.
Актуальный на данный момент (22-23 июня) набор выглядит так:
Top 10 Global Ranking — на вкладке Special
Anti money loundering — на вкладке Legal
Linece Indonesia — на вкладке Legal
Как ввести комбо карты в Hamster Kombat
С 21 июня дизайн в приложении изменился. Теперь, чтобы ввести карты, достаточно нажать на раздел Комбо, находящийся на главной странице Hamster Kombat. Либо провалиться в меню Mine, которое изображено в виде иконки кирки.
После этого, провалившись в меню Mine, необходимо выбрать нужный раздел, найти нужную карту на сегодня, а после купить ее или прокачать.
Зачем нужны комбо карты в Hamster Kombat
Для прокачки общего уровня персонажа и пассивного дохода. Помимо комбо карточек, халявные монеты дает ежедневный шифр. Он также обновляется каждый день, но насыпает не пять миллионов монет, а всего один миллион.