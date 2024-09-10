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Сегодня, 15:07

Появились все три карты из нового комбо для Hamster Kombat на 10-11 сентября

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Опубликованы все комбо-карты для Hamster Kombat на 10-11 сентября.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 10-11 сентября.

Web3 integration — раздел Markets
Oracle — раздел Web3
Telegram top ever — раздел Specials

Для чего нужны комбо-карты в Hamster Kombat

Комбо дня — самый простой способ набрать пять миллионов монет. Конечно, ради этого придется потратиться на покупку карточек, и вполне возможно, что обойдутся они гораздо дороже. Однако монеты все равно нужны для покупки тех же самых карт и повышения пассивного дохода — поэтому причин пропускать комбо нет. К слову, обновляется оно каждый день в 15:00 по Москве.

Как собрать комбо дня в Hamster Kombat

Следует зайти в магазин с картами, нажав «Комбо» или Mine в главном меню приложения. Магазин разбит на несколько категория — Legal, Specials, Markets, PR&Team и Web3. Теперь остается только разыскать все три карты в соответствующих категориях и купить/прокачать их.

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