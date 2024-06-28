Раскрыты три новые комбо-карты для Hamster Kombat на 28-29 июня

В очередной раз появился свежий набор комбо-карт для Hamster Kombat. Комбинация на 28-29 июня выглядит так:

Комбо-карточки Hamster Kombat на 28-29 июня.

Licence Ethiopia — раздел Legal.

Premarket Launch — раздел Specials.

NFT Collection Launch — раздел Specials.

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Это набор карт. Сами по себе они повышают пассивный доход игрока, но в определенной комбинации приносят 5 миллионов монет. Новые комбо-карты появляются каждый день в 15:00 по мск, а узнать их можно на нашем сайте.

Как вводить комбо-карты в Hamster Kombat

Достаточно зайти в раздел Mine (изображение кирки) или нажать кнопку «Комбо» в главном меню. После этого понадобится зайти в один из четырех разделов (Legals, Markets, PR&Team и Specials) и купить / обновить в них нужные карты.