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Сегодня, 15:02

В Hamster Kombat раскрыли новые комбо-карты на 30 июня — 1 июля

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Фото Соцсети

Разработчики Hamster Kombat обновили комбо-наборы для Хомяка (Hamster Kombat) — комбинация будет работать с 30 июня по 1 июля. Выглядит она так:

Комбо-карточки Hamster Kombat на 30 июня — 1 июля.

KYB — в разделе Legal.
Tokenomics expert — в разделе PR and Team.
TG Leaders — в разделе Specials.

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Три карты, приобретение или прокачка которых принесет пользователю 5 миллионов монет. Новые комбинации появляются каждый день в 15:00 по московскому времени, увидеть их можно на вашем сайте.

Как использовать комбо-карты в Hamster Kombat

Вам необходимо выбрать пункт «Комбо» в главном меню или перейти в раздел Mine. После этого зайдите в нужный раздел (Legals, Specials, Markets, PR&Team) и купите / прокачайте одну из карт, которая входит в комбо.

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