Стали известны новые комбо-карточки для Hamster Kombat на 27-28 июня

Авторы Telegram-кликера Hamster Kombat выпустили новую комбинацию карточек на 27-28 июня, которая подарит 5 миллионов монет. Выглядит набор так:

Комбо-карточки Hamster Kombat на 27-28 июня.

Long squeeze — опубликована в разделе Specials.

Licence Philippines — опубликована в разделе Legal.

Short squeeze — опубликована в разделе Specials.

Чтобы ввести комбо-карты в Hamster Kombat, необходимо нажать кнопку «Комбо» в главном меню приложения или просто перейти в раздел Mine. После этого найдите нужные карты в одном из разделов. Всего таких разделов четыре:

— Specials, Markets, PR and Team и Legal.

Комбо-карты нужно купить или прокачать, тогда на ваш внутриигровой кошелек автоматически зачислятся 5 миллионов монет.