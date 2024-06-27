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Сегодня, 15:02

Стали известны новые комбо-карточки для Hamster Kombat на 27-28 июня

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Авторы Telegram-кликера Hamster Kombat выпустили новую комбинацию карточек на 27-28 июня, которая подарит 5 миллионов монет. Выглядит набор так:

Комбо-карточки Hamster Kombat на 27-28 июня.

Long squeeze — опубликована в разделе Specials.
Licence Philippines — опубликована в разделе Legal.
Short squeeze — опубликована в разделе Specials.

Чтобы ввести комбо-карты в Hamster Kombat, необходимо нажать кнопку «Комбо» в главном меню приложения или просто перейти в раздел Mine. После этого найдите нужные карты в одном из разделов. Всего таких разделов четыре:

— Specials, Markets, PR and Team и Legal.

Комбо-карты нужно купить или прокачать, тогда на ваш внутриигровой кошелек автоматически зачислятся 5 миллионов монет.

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