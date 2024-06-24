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Раскрыты три комбо-карты для Hamster Kombat (Хомяк) на 24-25 июня

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Новый день — новые комбо-карты для Хомяка, благодаря которым можно получить 5 миллионов монет. Ввести их нужно успеть до 15:00 мск следующего дня.

Набор, состоящий из трех комбо-карт на 24-25 июня, выглядит так:

Комбо Hamster Kombat на 24-25 июня.

VC Labs — раздел PR and Team.
Hamster Kombat merch — раздел Special.
Hamster Green energy — раздел Special.

Как вводить комбо-карты для Hamster Kombat

Несколько дней назад дизайн приложения изменился. Теперь не нужно трижды выбирать «прибыль за тап» — достаточно перейти в раздел «Комбо» из главного меню или просто перейти в меню Mine — обозначено пиктограммой кирки. Затем следует перейти в указанные разделы и купить / обновить нужные карты.

Зачем вводить комбо-карты для Hamster Kombat

Чтобы получить 5 миллионов монет, разумеется, именно такова награда за открытое комбо. Новые комбинации карточек появляются каждый день в 15:00 по московскому времени, после чего их можно будет найти на нашем сайте.

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Отгадан новый секретный шифр азбуки Морзе в Hamster Kombat на 23-24 июня

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