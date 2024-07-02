Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 15:03

Названы комбокарты для Hamster Kombat на 2-3 июля

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Определена новая комбинация карт для Hamster Kombat, которая принесет пять миллионов монет. Комбо-карты на 2-3 июля выглядят так:

Комбо-карточки Hamster Kombat на 2-3 июля.

HamsterGram — раздел PR and Team.
Trading bots — раздел Markets.
Sports integration — раздел Specials.

Что такое комбо-карты для Hamster Kombat

Обычно карты из «Хомяка» нужны только затем, чтобы повышать свой пассивный доход. Но в случае ежедневного комбо покупка/прокачка трех конкретных карт сразу принесет пять миллионов монет. Новые комбинации появляются каждый день в 15:00 по Москве, а посмотреть их можно на нашем сайте.

Как ввести комбокарты Hamster Kombat

Потребуется нажать кнопку «Комбо» в главном меню или зайти в раздел Mine. После этого нужно зайти в одну из четырех категорий (PR and Team, Markets, Legal, Specials) и найти там сегодняшние комбокарты. Теперь остается только купить или прокачать их — и 5 миллионов перейдут на ваш игровой счет.

Hamster Kombat. Как приглашать рефералов (друзей) в Hamster Kombat

Правда, есть одна загвоздка — зачастую в комбо попадают карты, для открытия которых нужны не только деньги, но и приглашенные друзья-рефералы.

6
2
Читайте также
Вратарь «Флориды» Бобровский вышел с флагом России на чемпионском параде
Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова
Минобороны Грузии подтвердило гибель пилота при крушении военного самолета
Роналду бьет антирекорды, отбирает решающие удары и проваливает их — но все в восторге. Как Португалия стала зависимой и несчастной от Криштиану Роналду
Умер народный артист РФ Владимир Матвеев
Песков отметил умение Орбана отстаивать интересы Венгрии
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Xiaomi выпустила очиститель воздуха, собирающий шерсть за питомцами

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости