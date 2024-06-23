Комбо карты в Hamster Kombat на 23 и 24 июня 2024 года

Авторы Hamster Kombat обновили комбо-наборы на 23-24 июня.

Новые комбо-карточки нужно успеть ввести до 24 июня, 15:00 по мск.

Комбо-набор на 23-24 июня в Hamster Kombat

Hamster Kombat.

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Как ввести комбо карты в Hamster Kombat

С 21 июня в Hamster Kombat слегка изменили дизайн. Теперь, чтобы ввести карты, достаточно нажать на раздел Комбо, находящийся на главной странице игры, либо перейти в меню Mine, которое изображено в виде кирки. После этого необходимо выбрать нужные разделы и нужные три карты, а после купить их или прокачать.

Зачем нужны комбо карты в Hamster Kombat

Для прокачки общего уровня персонажа и пассивного дохода. Помимо комбо карточек, халявные монеты дает ежедневный шифр. Он также обновляется каждый день, но насыпает не пять миллионов монет, а всего один миллион.