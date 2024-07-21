Появилось новое комбо из карт для Хомяка на 21-22 июля

Появились новые комбо-карты для Hamster Kombat на 20-21 июля.

Hamster Kombat. Фото Telegram

• HamsterWatch for soulmate — Specials

• DAO — Markets

• Compliance officer — PR & Team

Что такое комбо-карты Hamster Kombat

Все игровые карточки в Hamster Kombat нужны для повышения пассивного дохода. Но каждый день три определенные карты приносят пять миллионов монет — если купить или прокачать их. Новые комбо-карты появляются ежедневно в 15.00 мск.

Как использовать комбо-карты Hamster Kombat

Карты нужно купить или прокачать. Нажмите кнопку «Комбо» или Mine в виде изображения кирки, а после — разыщите нужную карточку в одной из категорий.

Мини-игра в Hamster Kombat с ключами

В Hamster Kombat появилась новая мини-игра, в которой игроки должны вывести на выход ключ с хомячком, минуя препятствия.

На разгадывание головоломки дается всего 30 секунд — если не успеть вывести ключ за это время, то повторить попытку можно будет только через полтора часа.