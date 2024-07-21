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Появилось новое комбо из карт для Хомяка на 21-22 июля

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Hamster Kombat.
Фото Telegram

Появились новые комбо-карты для Hamster Kombat на 20-21 июля.

Hamster Kombat.
Фото Telegram

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Что такое комбо-карты Hamster Kombat

Все игровые карточки в Hamster Kombat нужны для повышения пассивного дохода. Но каждый день три определенные карты приносят пять миллионов монет — если купить или прокачать их. Новые комбо-карты появляются ежедневно в 15.00 мск.

Как использовать комбо-карты Hamster Kombat

Карты нужно купить или прокачать. Нажмите кнопку «Комбо» или Mine в виде изображения кирки, а после — разыщите нужную карточку в одной из категорий.

Мини-игра в Hamster Kombat с ключами

В Hamster Kombat появилась новая мини-игра, в которой игроки должны вывести на выход ключ с хомячком, минуя препятствия.

Hamster Kombat. В Hamster Kombat обновилась мини-игра: как получить ключ 21 июля

На разгадывание головоломки дается всего 30 секунд — если не успеть вывести ключ за это время, то повторить попытку можно будет только через полтора часа.

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В ключах для Hamster Kombat появился смысл: за них можно будет получить особые награды

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