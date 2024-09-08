Открылись комбо карты в Hamster Kombat на 8-9 сентября

Ежедневная комбинация карт в Hamster Kombat 8-9 сентября уже доступна.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 8-9 сентября.

IT team — раздел PR and Team

Oracle — раздел Web3

Telegram Miniapp Launch — раздел Specials

Зачем нужны комбо-карты в Hamster Kombat

Во-первых, карты, которые вам предстоит прикупить или прокачать, увеличат почасовую прибыль. А во-вторых, их активация принесет приятный бонус в виде 5 000 000 монет — их можно инвестировать в другие карты.

Как активировать комбо в Hamster Kombat

Обновление комбинации всегда происходит в 15:00 по мск. Какие именно карты будут входить в ее состав, вы сможете узнать сами — эта информация появляется в свободном доступе в течение считанных минут. Рекомендуем также заранее изучить названия разделов, к которым привязаны карты: PR&Team, Markets, Legal, Web3 и Specials . Так будет проще их найти.

Чтобы появились разделы, нужно нажать на «Майнинг» или «Комбо» в главном меню. На каждой карточке указано условие ее активации: какие-то из них требуется купить, иные — прокачать на уровень выше. Для третьих могут попросить привести друзей или улучшить карты, которые не относятся к комбо.