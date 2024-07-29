Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 15:04

Опубликованы комбо-карты «Хомяка» (Hamster Kombat) на 29-30 июля

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Раскрыты комбо-карты для «Хомяка» (Hamster Kombat) на 29-30 июля:

Комбо в Hamster Kombat на 29-30 июля.

Hamster Green enery — раздел Specials.
NFT Collection Launch — раздел Specials.
NFT Metaverse — раздел Web3.

Как открыть карты из комбо 29-30 июля

Карта Hamster Green energy открывается без приглашения друзей в разделе Specials. Для открытия карты NFT Collection Launch из раздела Specials придется открыть и прокачать карточку Margin trading x100 из раздела Markets до 10 уровня. Все бы ничего, но на Margin trading x100 стоит кулдаун от 5 минут до 1 часа. Карточка NFT Metaverse новая. Ее добавили сегодня в раздел Web 3. Для ее открытия не нужны друзья и другие условия.

Что такое комбо-карты в Hamster Kombat

Каждый день объявляются три игровые карты. Если купить или прокачать все три, то они не только повысят пассивный доход игрока, но и принесут ему награду в виде пяти миллионов монет.

Где найти комбо-карты в Hamster Kombat

Перейдите в нужный раздел, нажав на кнопку Mine (картинка с киркой) или «Комбо» прямо в главном меню приложения. После этого отыщите карточки в правильных категориях и купите их, или повысьте их уровень.

Нужны ли комбо-карты Hamster Kombat

Было бы странно отказываться от возможности получить 5 миллионов единиц внутриигровой валюты — особенно учитывая, что игроки и так покупают карточки ради увеличения пассивного дохода.

Хомяк. Секретный шифр для Hamster Kombat на 28-29 июля раскрыт за секунды
0
Читайте также
14-летняя японская скейтбордистка выиграла золото Олимпиады-2024
Маршан побил олимпийский рекорд Фелпса на дистанции 400 метров комплексом
Водитель выехавшего на рельсы «КамАЗа» грубо нарушил ПДД
Барко восхитил всех. Что произошло после победы «Спартака» над «Химками»
Дело возбуждено по факту схода с рельс пассажирского поезда под Волгоградом
В Кремле переадресовали вопрос об аварии на Беломорканале властям региона
Популярное видео
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стройная азиатка с «большими глазами» сделала красивый косплей на Stellar Blade

Названа еще одна биржа, на которой появится токен «Хомяка»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости