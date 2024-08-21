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Сегодня, 15:06

Игроки раскрыли комбо для Hamster Kombat на 21-22 августа

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Появилось сочетание комбо-карт для Hamster Kombat на 21-22 августа.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 21-22 августа.

CEO — раздел PR and Team
Web3 academy launch — раздел Specials
Communication with a mentor — раздел Specials

Как получить все три карты из комбо 21-22 августа

В этот раз комбо легкое. Карточки CEO, Web3 academy launch и Communication with a mentor открываются без дополнительных условий.

Что такое комбо-карты

Комбо-карты — один из самых простых способов прокачать аккаунт перед листингом и эйрдропом. Как известно, в число критериев для последнего входит уровень пассивного дохода, повысить который можно только покупая карточки, каждая из которых увеличивает количество монет в час.

Но правильно собранные комбо-карты сделают не только это, а еще и принесут 5 миллионов монет, на которые, естественно, можно будет купить еще больше карточек. Поэтому комбо лучше не пропускать — оно обновляется в 15:00 по мск.

Как собрать комбо-карты

Зайдите в раздел «Mine» (обозначен пиктограммой кирки) или нажмите кнопку «Комбо» прямо в главном меню. В обоих случаях вы попадете в раздел с картами, где будет нужно отыскать актуальное комбо в одной из категорий.

Хомяк. Опубликована расшифровка ежедневного кода для Hamster Kombat на 21 августа

Каждую из комбо-карт нужно купить, либо повысить ее уровень, если она уже открыта. Сделайте так три раза — и награда в 5 миллионов монет зачислится.

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