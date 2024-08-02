Обновилось комбо из трех карт для Hamster Kombat на 2-3 августа
Ловите новый набор комбо-карт для Hamster Kombat на 2-3 августа:
Influencers — PR & Team
Antihacking shield — PR & Team
Compliance officer — PR & Team
Как получить карты из комбо 2-3 августа
Все три карты находятся в PR and Team и не требуют приглашения друзей.
Комбо-карты для «Хомяка» — что это такое
Речь идет о наборе из трех карточек, располагающихся в разных категориях: Specials, PR&Team, Markets, Web3 и Legal. Этот набор меняется каждый день. Пользователи приложения используют карты для увеличения пассивного дохода. Однако главная плюшка, ради которой фанаты «Хомяка» прокачивают или покупают карты — это, конечно же, 5 миллионов монет.
Как получить карты из Hamster Kombat на 2-3 августа
Получить доступ к карточкам можно через раздел Mine (ориентируйтесь на изображение кирки) или нажав кнопку «Комбо». В поисках нужных карт обратитесь к соответствующим категориям. Чтобы активировать комбо, следует приобрести карты за внутриигровую валюту или повысить их уровень.
Где мне искать актуальное комбо для «Хомяка»
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