Новые комбо-карты в Hamster Kombat — как получить 5 миллионов монет 19-20 июня
Появились новые комбо-карты для Hamster Kombat, которые будут работать с 19 июня по 20 июня. За них разработчики дарят пять миллионов монет.
Для получения халявы необходимо собрать следующее комбо:
Special Hamster Conference — расположена на вкладке Spicials.
Marketing — расположена на вкладке PR&Team.
Trading bots — расположена на вкладке Markets.
Для чего нужны комбо-карты?
Комбо-карточки — это специальный набор комбинаций, который помогает быстро заработать 5 миллионов монет и повысить пассивный заработок в Hamster Kombat. Комбо обновляется каждый день в 15.00 по МСК, так точно вводить старые комбинации не получится.
Как прокачать нужные карты для комбо
Каждую карту можно найти в разделах, доступных в меню Mine, которое обозначается иконкой кирки. Внутри меню вам нужно выбрать нужный раздел, найти нужную на сегодня карточку, а после купить ее или прокачать.
Где можно найти нужные комбо-карточки
Новая комбинация обновляется каждый день в 15.00 по МСК и сразу появляется на нашем сайте, либо на других тематических площадках.