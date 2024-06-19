Новые комбо-карты в Hamster Kombat — как получить 5 миллионов монет 19-20 июня

Появились новые комбо-карты для Hamster Kombat, которые будут работать с 19 июня по 20 июня. За них разработчики дарят пять миллионов монет.

Для получения халявы необходимо собрать следующее комбо:

Hamster Kombat. Фото Соцсети

Special Hamster Conference — расположена на вкладке Spicials.

Marketing — расположена на вкладке PR&Team.

Trading bots — расположена на вкладке Markets.

Для чего нужны комбо-карты?

Комбо-карточки — это специальный набор комбинаций, который помогает быстро заработать 5 миллионов монет и повысить пассивный заработок в Hamster Kombat. Комбо обновляется каждый день в 15.00 по МСК, так точно вводить старые комбинации не получится.

Как прокачать нужные карты для комбо

Каждую карту можно найти в разделах, доступных в меню Mine, которое обозначается иконкой кирки. Внутри меню вам нужно выбрать нужный раздел, найти нужную на сегодня карточку, а после купить ее или прокачать.

Где можно найти нужные комбо-карточки

Новая комбинация обновляется каждый день в 15.00 по МСК и сразу появляется на нашем сайте, либо на других тематических площадках.