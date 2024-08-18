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Сегодня, 15:11

Раскрываем актуальные комбо-карты для Hamster Kombat на 18-19 августа

Евгения Воскресенская
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Пришло время собирать ежедневное комбо для «Хамстер Комбат» на 18.08 — 19.08!

Комбо-карточки Hamster Kombat на 18-19 августа.

Anti money loundering — находится в разделе Legal
Trading bots — находится в разделе Markets
Compliance officer — находится в разделе PR and Team

Как получить все три карты из комбо 18-19 августа

Anti money loundering (из раздела Legal) открывается без условий, как и карта Compliance officer из раздела PR and Team. А вот для прокачки Trading bots (из раздела Markets) сначала необходимо прокачать карточку IT team (из раздела PR and Team) до 9 уровня.

Как открывать комбо в Hamster Kombat, и для чего

Не знаете, где искать карточки из «Хомяка»? Нажмите на кнопку Mine или «Комбо» в приложении, и вам откроются 5 разделов: Markets, Legal, PR&Team, Specials и Web3. Если знать раздел, то найти нужную карту не составит труда.

Часть карточек следует приобрести за внутриигровые монеты, другие — прокачать до нужного уровня. Для разблокировки некоторых придется привести друзей.

Ежедневное комбо помогает прокачать аккаунт. Не упускайте возможность получить 5 миллионов монет и увеличить пассивный доход в приложении. Ежедневные комбинации из 3 карт выкладываются в сеть около 15:00 по мск.

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Решение для мини-игры из Hamster Kombat на 17-18 августа уже доступно
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