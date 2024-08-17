Появились комбо-карты для Hamster Kombat на 17-18 августа

Раскрыта комбинация карт для «криптохомяка» (Hamster Kombat) на 17-18 августа.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 17-18 августа.

Fan tokens — в разделе Markets

DAO — в разделе Markets

Telegram Miniapp Launch — в разделе Specials

Как получить все три карты из комбо 17-18 августа

Карточки Fan tokens (раздел Markets) и карточка Telegram Miniapp Launch (раздел Specials) открываются без условий. А вот для открытия карточки DAO (раздел Markets) необходимо пригласить 4 друга в Hamster Kombat.

Как открыть комбо в Hamster Kombat

Чтобы получить пять миллионов монет, зайдите в раздел Mine (изображение в виде кирки) или нажмите на кнопку «Комбо» в главном меню. После этого отыщите карточки в нужных категориях и купите их за внутриигровые монеты, или же повысьте их уровень, если они были открыты у вас ранее.

Комбинация карт обновляется каждый день в 15:00 по Москве.