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Объявили комбо на 5 миллионов в Hamster Kombat 15-16 сентября

Евгения Воскресенская
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Комбо-карточки Hamster Kombat на 15-16 сентября.
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Игроки узнали, какие карты входят в ежедневное комбо из Hamster Kombat 15-16 сентября.

Комбо-карточки Hamster Kombat на 15-16 сентября.

CEO — раздел PR&Team
Consensus Explorer pass — раздел PR&Team
Hamster Green Energy — раздел Specials

Зачем нужны комбо-карты в Hamster Kombat

Комбо-карты — возможность убить двух зайцев сразу: получить 5 миллионов на счет и повысить уровень пассивной прибыли. Для активации ежедневной комбинации придется вложиться материально: карты нужно приобрести или прокачать, и на это потребуются внутриигровые монеты. В любом случае все это окупится во время аирдропа, когда начнут раздавать токены.

Как активировать комбо в Hamster Kombat

Комбинация меняется в 15:00 по мск — это значит, что получать награду можно каждый день. Вместе с названиями карт стоит заранее посмотреть разделы, к которым они относятся — все равно ориентироваться в приложении придется по ним.

Теперь остается только открыть Telegram и запустить игру. Затем выбрать вкладку «Майнинг». Если средств на счете недостаточно, советуем активировать ежедневный шифр — он дает 1 миллион монет сразу.

Мини-игра. Решена мини-игра из Hamster Kombat на 14-15 сентября

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